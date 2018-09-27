Климкин уснул в ООН во время речи Порошенко

Это была 73 сессия генассамблеи ООН. Порошенко с трибуны метал вербальные молнии в адрес России, обвиняя ее во всех грехах. Речь была настолько интересной, что ее оценил даже главный дипломат Украины Павел Климкин. Он тихонечко посапывал во время выступления своего президента.

Кадры попали в эфир украинского телевидения, которые организовали прямую трансляцию выступления Порошенко. Они уже стали поводом для скандала.

По большому счету, вины Климкина в том, что он уснул, нет. Судя по другим кадрам, речь Порошенко оказывала усыпляющий эффект и на других зрителей. На других кадрах видно, как они борются со сном.