Любовь к чужим наградам приводит на скамью подсудимых
27 сентября 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
Волгоградскому мошеннику Юрию Сидорину не давала покоя слава литератора. Не имея на то специального образования и творческого дарования, он просто под видом написания книги о ветеранах Великой Отечественной войны обирал немногочисленных фронтовиков.
Лжеписатель входил в доверие стариков, расспрашивал про былые заслуги и просил на время их награды, чтобы сделать с них копии. Сотрудники полиции поймали его на попытке незаконного сбыта государственных наград после того как несколько ветеранов написали заявления в полицию.
Горе-писателю и любителю лёгких денег грозит 2 года в колонии поселении, которые ему присудил Ворошиловский районный суд Волгограда.
Но тут вопрос и в другом. Каждый день в криминальные сводки попадают истории, связанные с обманом пожилых людей и особенно участников фронтовых действий. Этой категории граждан, которые просто притягивают многочисленных мошенников, воров, грабителей, наверное нужна более пристальная опека правоохранительных органов и социальных служб, чтобы дело не доходило до печальных последствий. Ведь мошенники могут не только обчистить карманы стариков, но и причинить вред их жизни и здоровью.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес