Любовь к чужим наградам приводит на скамью подсудимых

Волгоградскому мошеннику Юрию Сидорину не давала покоя слава литератора. Не имея на то специального образования и творческого дарования, он просто под видом написания книги о ветеранах Великой Отечественной войны обирал немногочисленных фронтовиков.



Лжеписатель входил в доверие стариков, расспрашивал про былые заслуги и просил на время их награды, чтобы сделать с них копии. Сотрудники полиции поймали его на попытке незаконного сбыта государственных наград после того как несколько ветеранов написали заявления в полицию.



Горе-писателю и любителю лёгких денег грозит 2 года в колонии поселении, которые ему присудил Ворошиловский районный суд Волгограда.



Но тут вопрос и в другом. Каждый день в криминальные сводки попадают истории, связанные с обманом пожилых людей и особенно участников фронтовых действий. Этой категории граждан, которые просто притягивают многочисленных мошенников, воров, грабителей, наверное нужна более пристальная опека правоохранительных органов и социальных служб, чтобы дело не доходило до печальных последствий. Ведь мошенники могут не только обчистить карманы стариков, но и причинить вред их жизни и здоровью.



