За назойливое курение засудят

Принятые законы об ограничении курения в общественных местах совершенно не работают. Наглые эгоистичные курильщики продолжают дымить на площадках в подъездах, в толпе на улице, не говоря уже о своих квартирах. Каждый противник табачного дыма при бездействии полиции борется с ним самостоятельно.



Жительница красноярского Дивногорска выиграла недавно судебный процесс против своих соседей, которые курили на балконах, отравляя тем самым воздух в её квартире и нарушая её право на благоприятную окружающую среду. Причём, женщина оказалась весьма настойчивой. После неспособности полиции навести общественный порядок она проиграла дело в городском суде Дивногорска, хотя на нарушителей всё-таки наложили административный штраф по 5 тысяч рублей. Но это не остановило правозащитницу, и она подала апелляцию в Красноярский краевой суд, где и выиграла дело.



Конечно, чистый воздух дался ей ценой испорченных отношений с соседями, но она в очередной раз доказала, что за свои права надо бороться до конца. А курильщикам остаётся всё меньше мест для получения удовольствия, и государству надо ещё больше прикрутить гайки тем, кто добровольно губит своё здоровье и травит окружающих, в том числе стариков и детей.



