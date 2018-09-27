Как бороться с осенней хандрой

С приходом настоящей осени в социальных сетях ежегодно появляются интернет-мемы про депрессию — осеннюю хандру высмеивают в разных шуточных ситуациях, а психологи размышляют над прикладными советами для страдающих от нахлынувшей апатии. И неслучайно: резкий недостаток солнца, ледяной ветер, опадающие листья, лужи под ногами, отсутствие витаминов — все эти, казалось бы, мелочи становятся причиной сезонного упадка сил практически у всех. По наблюдениям психоаналитиков, из года в год в это время происходит всплеск аффективных расстройств.



В сентябре-октябре меняется природный режим: дни становятся все короче, человек ощущает снижение общего тонуса, упадок сил, тянет на сладкое. Остро чувствуется сонливость — есть желание пораньше лечь в кровать, а утром подольше поваляться в теплой постели. Тоска и необъяснимая меланхолия наваливаются тяжелым грузом.



Психолог Оксана Павленко поделилась некоторыми советами на случай, если ваши методы борьбы с осенней хандрой устарели и не работают. Например, по мнению Павленко для улучшения самочувствия и настроения стоит включать в помещениях искусственный свет — даже днем, а лучше всего как можно больше бывать на улице в светлое время суток (если у вас есть такая возможность). Впрочем, вечерние прогулки тоже являются действенным способом борьбы с депрессивным состоянием: свежий воздух стимулирует хорошее самочувствие и, следовательно, бодрое настроение. Ходьба, бег, зарядка, занятия на спортивных снарядах не менее действенное лекарство от депрессивного состояния. Бороться с ним также помогает правильное питание: ешьте больше овощей и фруктов, ведь они содержат глюкозу и фруктозу, хорошо сказывающиеся на эмоциональном состоянии. Ну, и не пренебрегайте сексом — он поддерживает организм в тонусе.

В социальной сети «Вконтакте» можно найти так же немало лайфкахов и советов, как не поддаться депрессии и начинать даже хмурый осенний день с позитива. Вот некоторые из них:



НЕПРАВИЛЬНО: СМОТРЕТЬ СЕРИАЛЫ ДО 2-Х НОЧИ

— Сейчас именно тот случай (это мы про осень), когда стоит воспользоваться советом из знаменитого интернет-мема. Те, кто спит меньше 7-ми часов в сутки, заболевают в 3 раза чаще. Летние бессонные ночи придется на время забыть. Так что планируйте своё время и старайтесь высыпаться. Чем-то придется пожертвовать. Шумной тусовкой с друзьями среди недели, например.



НЕПРАВИЛЬНО: РЕДКО МЫТЬ РУКИ.

— Самым эффективным средством профилактики большинство специалистов называют элементарные гигиенические процедуры. Например, грипп – настоящая «болезнь немытых рук». Кстати, в научном английском журнале «Journal of Infectious Diseases» в прошлом году опубликовали результаты исследования, которое показало, что куда безопаснее целоваться с больным, чем жать ему руку. Только 8% людей заболели после поцелуев с зараженными. Так что повторим еще раз: мойте руки!



НЕПРАВИЛЬНО: НЕ СМОТРЕТЬ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. — Ну, тут все очевидно. Вы надеваете модные кеды или кроссовки в надежде, что ноги останутся сухими, да, кажется, и зонтик брать не обязательно. Но вдруг незадача - начинается дождь. Самые уязвимые места – ноги, голова, шея и поясница. В общем, утепляйся, потому что лето кончилось! Одевайтесь многослойно: например, майка + футболка + свитер. Если потеплеет, что-то из этого можно снять. И не забывайте: даже если днем на улице тепло, то утром и ближе к вечеру резко холодает.



НЕПРАВИЛЬНО: САДИТЬСЯ НА ЖЕСТКУЮ ДИЕТУ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. — Чтобы не замерзнуть, организму нужна энергия. Где ее взять? Конечно, из продуктов питания. Если вы лишаете себя необходимых питательных веществ, страдает прежде всего иммунитет. Особенно вредны обезжиренные диеты, поскольку стенки лимфоцитов и макрофагов – наших защитных клеток – состоят из липидов, то есть жиров. В том числе из холестерина, которого так панически боятся многие сторонники ЗОЖ. На время сезонной эпидемии гриппа лучше увеличить количество калорий в пище.



НЕПРАВИЛЬНО: ПРЕНЕБРЕГАТЬ ВИТАМИНАМИ. — Иногда нашему организму не хватает витаминов и микроэлементов, поэтому приходится прибегать к помощи пилюль. Осенью наши лучшие друзья – аскорбинки и рыбий жир.



НЕПРАВИЛЬНО: ПИТЬ ГАЗИРОВКУ СО ЛЬДОМ И ЕСТЬ МОРОЖЕНОЕ. — Пора переходить на теплые и горячие напитки. Например, горячий шоколад с лихвой компенсирует нехватку положительных эмоций. А любой согревающий напиток сразу создает уют. Только не увлекайтесь кофе – всего должно быть в меру. Кстати, на ночь для профилактики простуды можно выпивать свежезаваренный травяной чай. Например, из ромашки, малины, черной смородины, шиповника. Можно также добавить чайную ложку меда.



НЕПРАВИЛЬНО: ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ СИДЕТЬ ДОМА. — Да, на улице похолодало. Но это совсем не повод окопаться дома и не высовывать нос на улицу. Например, спорт – отличный способ укрепить иммунитет. Регулярные тренировки способствуют избавлению от токсинов и шлаков, улучшению всех обменных процессов в организме. Доказано, что те, кто занимается спортом, гораздо реже болеют простудными заболеваниями.





Одна из самых действенных и доступных практик, как ни странно, — поставить себе цель. Многие сетуют, что осенью им нечем себя занять, якобы холодно, пасмурно, на улице скучно. Значит, нужно активно взяться за все то, что вы не успели сделать раньше.



Полезно также больше думать о приятном: к примеру, что скоро наступит Новый год. Элементарное планирование каникул поможет отвлечься, расслабиться и наполнить существование неким смыслом. В целом же надо помнить, что осенняя хандра — временное явление. Все пройдет, нужно лишь набраться терпения и подождать.