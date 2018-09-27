Они спасали детей, не раздумывая

Когда речь идёт о гибели детей, все остальные новости кажутся не такими актуальными. Однако, к счастью, иногда помощь приходит очень неожиданно и вовремя. Нельзя не забывать о чудесных спасениях, о человеческом милосердии и отваге. Вспомним несколько историй о свершённых героических поступках во имя спасения чужих маленьких жизней.

Александр Косолапов принял удар на себя

25 июля 2015 года Александр Косолапов принял удар на себя, заслонив своей машиной от лобового столкновения автобусы с детьми. Колонна из 9 автобусов везла детей в столицу Хакасии по дороге Абакан — Ак-Довурак. Более 300 ребятишек возвращались из летнего лагеря «Баланкуль» домой. Страшно подумать, чем могла бы закончиться эта поездка, если бы полицейский сопровождения не принял такое мужественное решение.

«Это не геройский поступок. Убирать патрульный автомобиль с дороги я просто не имел права, — говорит 39-летний Александр Косолапов, командир роты ДПС ОГИБДД УМВД России по Абакану. — Ещё на спуске с горы я обратил внимание на иномарку, водитель которой то выходил из занимаемой полосы для обгона, то вновь возвращался, прячась за автомобилями в потоке, — явно куда-то торопился». Водители встречного потока, приближаясь к колонне, сбрасывали скорость и прижимались правее к обочине. Но лихач вновь вылетел на встречку.

«Раздумывать было некогда. Автомобиль мчался на колонну. Я вцепился в руль, чтобы патрульную машину не отбросило в сторону и удар не пришёлся бы в автобус, и резко нажал на педаль тормоза», — восстанавливает сцены ДТП Александр уже на больничной койке. Он немногословен. Всё произошло очень быстро: иномарка врезалась в патрульный автомобиль: «О смерти мысли не было... Зато сейчас постоянно возвращаешься к тем минутам и словно заново их переживаешь». Дети не пострадали, а вот самого Александра Косолапова доставили в городскую больницу Абакана, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом рёбер и таза, ушиб лёгких. Патрульный автомобиль не подлежит восстановлению, а врачи говорят, что Александр родился в рубашке. То, что он выжил, — просто чудо. Около 300 спасённых детей и их родителей по праву могут считать Александра Косолапова своим героем.

Алексей Попов спас из огня ребенка, которого мать привязала к батарее

8 июля 2015 года в одной из квартир Барнаула случился пожар. Но всех пугал не огонь, а детский плач, доносившийся из горящей квартиры на пятом этаже. Алексей Попов, 31-летний строитель-монтажник, приехал в Барнаул по делам и просто проходил с девушкой мимо дома, где как раз собирались зеваки.

Как говорили потом свидетели, мужчина просто сказал: «Попробую помочь». И быстро зашел в подъезд.

Соседи помогли с монтировкой, двое мужчин вместе с Поповым начали ломать металлическую дверь. Наконец, она поддалась. Алексей вошел в квартиру: «Из-за дыма ничего не было видно, резало глаза и горло. Звать мальчика не было сил, гарь давила на легкие, но я не сдавался. „Надо идти дальше, я найду его“, – настраивал я себя. Этот момент был для меня вечностью. Услышал его плач, он доносился из спальни. Но я не мог ничего увидеть – дым стоял черной стеной, все было в огне. Я разбил окно, струя чистого воздуха влетела в комнату. Сделал вдох и посмотрел вокруг. Дым немного рассеялся, и я увидел малыша. Он сидел в углу балкона, как маленький комочек. Весь черный, его тело было сильно обожжено, ручки и ножки в ожогах. Он плакал. Я взял ребенка на руки, накрыл собой и вынес из квартиры».

В тот день у Алексея было много дел. Он отдал ребенка соседям и просто ушел. Отойдя от толпы на несколько метров, осознал, что все руки у него в крови: поранился, когда разбивал стекла. Герой заглянул в детскую поликлинику, объяснил ситуацию, попросил перевязать раны и отправился дальше – заниматься тем, за чем приехал.

Как выяснилось позже, четырехлетнего малыша оставила в квартире мать: она уложила его спать и привязала за ногу к батарее бельевой веревкой, чтобы не ходил на кухню. Мальчик, проснувшись, заскучал, и на свою беду нашел на подоконнике зажигалку…

Когда пожар был потушен, и полиция выяснила, что случилось, неизвестного мужчину, у которого никто из прохожих даже имени не успел спросить, объявили в розыск: ведь его и след простыл. Сначала опрашивали всех соседей и свидетелей, даже собирались составить фоторобот. Потом сняли отпечатки пальцев с монтировки, которой Алексей вскрывал дверь. Но в базе преступников героя, конечно, не было. Наконец, на призыв полиции откликнулись врачи детской поликлиники: ведь молодой человек, когда приходил на перевязку, попал в объективы камер наблюдения.

Алексей тем временем продолжал жить своей жизнью, и даже на работе никому не рассказал о случившемся. Сослуживцы узнали о подвиге Попова от следователей. «У вас Попов Алексей работает, 1984 года рождения?» «Да, а что он натворил?» Случилось это уже только в сентябре. А в середине октября Следственный комитет РФ по Алтайскому краю вручил Алексею почетную грамоту и памятный подарок.

Для мальчика, которого спас Попов, все закончилось не так хорошо. Ожоги зажили, из больницы его выписали, но вот возвращать матери, которая, как оказалось, страдает психическим расстройством, его не спешат. Его отправили в приют, и судьбу его будут решать органы опеки и суд: можно ли ему жить с несчастной мамой в сгоревшей квартире.

Вадим Насипов спас в екатеринбургском метро ребенка

3 апреля 2014 года произошла история: с платформы на станции «Уралмаш» по вине нерадивой матери упал малыш. Его родители поссорились, и женщина толкнула коляску с двухмесячным младенцем в сторону отца семейства. Тот или не заметил этот жест, или не успел среагировать, но коляска покатилась в нишу под вагонами и упала на бок. Работники подземки тут же отключили контактные рельсы, но спрыгнувший к ребенку молодой человек этого не знал: просто не раздумывая бросился на выручку.

«Помню, как после тренировки пошел в метро, спустился на платформу, а там коляска на рельсах лежит, и люди собрались. Услышал плач ребенка и не выдержал — спрыгнул и стал вытаскивать коляску. Страшно было, но на раздумье времени не было. Я даже не успел ни о чем подумать, просто решал прыгать и все», — рассказал студент Уральского государственного педагогического университета Вадим Насипов.

Благодаря парню, история закончилась благополучно: мальчика сразу же отвезли в больницу, врачи осмотрели его и пришли к выводу, что он не пострадал.

27 октября 2015 года Вадим Насипов получил от свердловского губернатора, по указу президента России, медаль «За спасение погибавших».