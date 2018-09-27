Утром в четверг, 27 сентября, стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России намерено отказаться от термина "инвалиды" в тексте Федерального закона "О соцзащите инвалидов".

В пресс-службе ведомства уточнили, что вышеуказанный термин предлагается заменить на нейтральный. Как сообщает газета "Известия", до конца текущего года данная инициатива будет направлена в Федеральное медико-биологическое агентство, где по этому вопросу будет проведена исследовательская работа.

Напомним, ранее от слова "инвалиды" российскому руководству посоветовал отказаться комитет ООН по правам людей с инвалидностью.