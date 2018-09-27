Минувшей ночью в Москве выпало около 15% месячной нормы осадков

Синоптики утром в четверг, 27 сентября, сообщили, что минувшей ночью в Москве выпало около 15 процентов месячной нормы осадков. Информацию предоставили сегодня сотрудники центра погоды "Фобос".

Уточняется, что в ночь на четверг в столице выпало примерно 10 миллиметров осадков. Предполагается, что в течение сегодняшнего дня дожди будут становиться менее интенсивными. Не исключено, что до вечера в городе выпадет еще около 2-3 миллиметров осадков, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что "бабье лето" вернется в Москву, однако не слишком скоро. Синоптики считают, что в столице снова ненадолго потеплеет в середине октября.