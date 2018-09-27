Патриарх и руководители Кубани посетили строящийся у Ейске собор

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и руководители региона – Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко – посетили строящийся в Ейске Спасо-Преображенский кафедральный собор. Планируется, что он станет главным храмом Ейской епархии.

В мероприятии также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, вице-губернаторы, жители Ейского района.

Патриарх Кирилл поприветствовал прихожан, отметив, что духовная жизнь на Кубани укрепляется.

- Я рад посетить Ейск – центр недавно образованной Ейской епархии, чтобы помолиться и благословить эту землю. Я заметил, какие большие преобразования произошли здесь, на юге России за последнее время. Замечательно, что внешние перемены сопровождаются и переменами в духовной жизни: строятся новые храмы, создаются епархии, увеличивается количество людей, отождествляющих себя с Русской православной церковью. В этом залог нашего духовного благополучия, успехов народа в решении проблем, которые стоят перед нами», – подчеркнул глава РПЦ.

Спасо-Преображенский собор строится с 2016 года. Здание может вмещать до 1000 человек. По проекту у него будет пять куполов и пятиярусная колокольня. На территории соборного комплекса расположатся причтовый дом и здание для воскресной школы.