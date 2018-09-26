Борисов предположил, по какой причине падают ракеты «Протон»

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве ракетно-космическую отрасли, предположил, по какой причине падают ракеты-носители «Протон». По словам Борисова, хотя космическая отрасль традиционно считается высокотехнологичной, но на самом деле работающие в этой сфере российские предприятия заметно отстали от авиапроизводителей во внедрении современных технологий.

Как он отметил, это отставание и могло стать причиной участившихся аварий ракет-носителей «Протон». Вице-премьер подчеркнул, выступая на XI Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов, организованной Союзом машиностроителей России, что в авиации инженеры и конструкторы давно проектируют «в цифре». «Может, как раз поэтому у нас «Протоны» падают? Что вовремя в этой отрасли не подхватили вот этот тренд на перевооружение и освоение новых технологий», — сказал Борисов.