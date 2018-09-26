Актриса Галина Польских экстренно госпитализирована

Актриса Галина Польских оказалась в больнице. По некоторым данным, до того, как оказаться в больничной палате, 78-летняя Польских жаловалась на боли в сердце. За несколько дней актрису проведут обследование.

Источники говорят, что Галина Польских госпитализирована экстренно, - сообщается на сайте 7days.ru. Но сама актриса ранее рассказала, что устала после многочисленных съемок и проходит плановую проверку. По словам Польских, ей, в связи с возрастом, необходимо осенью и весной проходить проверку и делать поддержку: капельницы ставить, - передает "Пятый канал".

Она уверяет, что у нее ничего не болит, просто немного подлечивается и приводит себя в порядок.