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Актриса Галина Польских экстренно госпитализирована
26 сентября 2018, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Галина Польских оказалась в больнице. По некоторым данным, до того, как оказаться в больничной палате, 78-летняя Польских жаловалась на боли в сердце. За несколько дней актрису проведут обследование.
Источники говорят, что Галина Польских госпитализирована экстренно, - сообщается на сайте 7days.ru. Но сама актриса ранее рассказала, что устала после многочисленных съемок и проходит плановую проверку. По словам Польских, ей, в связи с возрастом, необходимо осенью и весной проходить проверку и делать поддержку: капельницы ставить, - передает "Пятый канал".
Она уверяет, что у нее ничего не болит, просто немного подлечивается и приводит себя в порядок.
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