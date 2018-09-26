Вдова Вороненкова Максакова скрыла новое замужество

Оперная певица, вдова бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова нашла новую любовь и вышла замуж за избранника. Мария Максакова сочеталась браком Далхатом Халаевым 12 июля в Киеве. Возможно, об этом поступке оперная дива уже пожалела.

"МК" узнал о щедром подарке, который преподнесла Максакова новому мужу. Далхат Халаев получил от артистки в подарок ключи от апартаментов на Краснопресненской набережной в Москве.

По данным издания, новоиспеченный муж почти сразу продал подаренную молодой женой московскую недвижимость. Отмечается, что мужчина даже не посоветовался по этому поводу с Марией Петровной. Узнав о поступке мужа Максакова обратилась с иском в Пресненский районный суд Москвы и попросила признать недействительной сделку купли-продажи апартаментов. Женщина объяснила, что муж не поставил ее в известность о желании продать квартиру. Мария Максакова не давала ему разрешение на отчуждение совместно нажитого имущества.

Ответчиками по иску стали продавец недвижимости Далхат Халаев и покупатель - уроженец Ингушетии Мурат Мержоев. По некоторым данным, Мержоев числится в базе судебных приставов и не платит по долгам. Похоже, вдова Вороненкова попала в новый скандал.