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Пушилин взялся за воду в пригороде Донецка

26 сентября 2018, 19:28 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

Пушилин взялся за воду в пригороде Донецка

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещания после жалоб жителей Макеевки. О плохом качестве воды в пригороде Донецка весь день трубил один из телеграмм-каналов. Был организован опрос, в котором участники подтвердили: вода плохая. О том же говорили жители Макеевки в своих обращениях в адрес исполняющего главы ДНР.

Итогом обращений стало экстренное совещание. Специалисты уже выяснили в чем была проблема. Причина была в недостаточной дезинфекции.

«В настоящее время ситуация с хлором нормализована, вода соответствует допустимым показателям», — написал Денис Пушилин спустя некоторое время в своем мессенджере в тексте, приуроченном итогам заседания.

 

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