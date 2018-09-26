Пушилин взялся за воду в пригороде Донецка

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещания после жалоб жителей Макеевки. О плохом качестве воды в пригороде Донецка весь день трубил один из телеграмм-каналов. Был организован опрос, в котором участники подтвердили: вода плохая. О том же говорили жители Макеевки в своих обращениях в адрес исполняющего главы ДНР.

Итогом обращений стало экстренное совещание. Специалисты уже выяснили в чем была проблема. Причина была в недостаточной дезинфекции.

«В настоящее время ситуация с хлором нормализована, вода соответствует допустимым показателям», — написал Денис Пушилин спустя некоторое время в своем мессенджере в тексте, приуроченном итогам заседания.