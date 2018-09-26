Подпольное казино закрыли в подмосковных Луховицах

Полицейские закрыли подпольное казино в подмосковных Луховицах. Этот "бизнес" организовала местная жительница. Игровой клуб работал в одном из павильонов, который расположен на привокзальной площади города.

Посетители приходили в казино круглосуточно, сообщает ОТР. В помещении для азартных игр специалисты нашли и изъяли персональные компьютеры, документацию и деньги.

Также, как пишет сайт Подмосковье сегодня со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СКР, следователи в подмосковных Мытищах завели дело на мошенников, которые продали квартиру, завещанную 81-летней женщине.