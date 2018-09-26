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В Солнечногорском районе молодой человек насмерть забил девушку кирпичом
26 сентября 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР, в Солнечногорском районе был задержан молодой человек, который насмерть забил кирпичом 20-летнюю девушку.
Как передают эксперты, 24-летний молодой человек провожал девушку до остановки после вечеринки. Они повздорили, и он нанес девушке множественные удары кирпичом по голове. Убедившись, что девушка мертва, он перенес тело в лес и скрылся с места преступления. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
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