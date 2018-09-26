Специалисты высказались против идеи видеосъемки продажи ОСАГО
26 сентября 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщил «Известиям» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, страховые компании могут обязать вести видеозапись процесса продажи полисов ОСАГО.
С нововведением не согласился президент Всероссийского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, который считает, что организация фото-видео фиксации оформления полисов не может не отразиться на его цене.
«Вопрос возникает только один. Кто будет оплачивать эту операцию? Если фото - видеофиксация будет производиться за счет страховщиков и на постоянной основе, то это довольно дорогая операция», — объяснил эксперт.
Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин также негативно отреагировал на данное предложение.
«Для автомобилистов это будет просто увеличение очередей и осложнения при оформлении полисов, пока там эта видеозапись будет вестись», — заявил собеседник. Об этом сообщает НСН.
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