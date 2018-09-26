Специалисты высказались против идеи видеосъемки продажи ОСАГО

Как сообщил «Известиям» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, страховые компании могут обязать вести видеозапись процесса продажи полисов ОСАГО.

С нововведением не согласился президент Всероссийского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, который считает, что организация фото-видео фиксации оформления полисов не может не отразиться на его цене.

«Вопрос возникает только один. Кто будет оплачивать эту операцию? Если фото - видеофиксация будет производиться за счет страховщиков и на постоянной основе, то это довольно дорогая операция», — объяснил эксперт.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин также негативно отреагировал на данное предложение.

«Для автомобилистов это будет просто увеличение очередей и осложнения при оформлении полисов, пока там эта видеозапись будет вестись», — заявил собеседник. Об этом сообщает НСН.