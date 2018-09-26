Советы от ЕИРЦ, как избежать мошенников, вынуждающих поменять счетчики на воду

В Москве назойливо названивают москвичам и убеждают заменить счетчики на горячую и холодную воду мошенники. Они так настойчиво предлагают свои услуги, что сотрудники ГБУ "ЕИРЦ города Москвы" решили помочь жителям мегаполиса и объяснить, как спастись от злоумышленников.

Дело в том, что мошенники не только рассылают письма, звонят, но и ходят по квартирам, представляются сотрудниками ЕИРЦ и предлагают поменять счетчики учета воды на новые, - сообщает РИА Новости. Бывает, они хамят и грубят. Особенно доверяют мошенникам пожилые, законопослушные граждане. И злоумышленники обирают их на тысячи рублей.

Сотрудники ГБУ "ЕИРЦ города Москвы" никогда не звонят потребителю на адрес, по квартирам не ходят и не занимаются индивидуальными приборами учета.