Спасенный в Тихом океане юноша 49 дней один дрейфовал в лодке

Индонезийский юноша провел 49 дней один в лодке в Тихом океане. Подростка подобрали и спасли моряки сухогруза Arpeggio. В первую очередь юный рыбак из Индонезии Алди Новелл Адиланг попросил воды. Юноша рассказал, что работал на ромпонге — так в Индонезии называют рыбацкий плот с хижиной.

А в непогоду его судно унесло на несколько километров от берега, - сообщает РИА Новости, опубликовавшее видеозапись спасения рыбака. Спасенный парень посетовал, что за все это долгое время вынужденного одиночного плавания мимо него проплывали десятки разных кораблей, но ни один не обратил на него внимания и не остановился.