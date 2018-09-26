Двести человек пригрозили выходом миллионов

Опасная тенденция: число недовольных видами правительства на пенсионное будущее россиян растет, а количество выходящих на митинг против реформы уменьшается.

Очередной митинг против повышения пенсионного возраста в рамках третьей волны Всероссийской акции протеста КПРФ прошел в Волгограде 22 сентября. Ее участники назвали проводимую пенсионную реформу бесчеловечной и потребовали отставки правительства Дмитрия Медведева.

Накал гнева коммунистов был, как прежде, выражен словами протеста: «Правительством Медведева не принято ни одного решения в ущерб олигархам, а в карман народа оно заглядывает регулярно. Мы, граждане России, наследники и потомки героев вынуждены довольствоваться нищенскими зарплатами и пенсией, дожить до которой теперь становится проблемой». Однако былой популярностью, которую могла обеспечить Алевтина Апарина, народные сходы уже не пользуются. Коммунисты отчитали, что на митинг собралось около 500 человек – на такое количество они и регистрировали разрешение сбора. Но реально площадь Металлургов в субботний день смогла собрать не больше 200 человек. Из миллионного Волгограда.

Массовые акции планировались в этот день и в Калаче-на-Дону. Но власти мотивировали отказ проводимым велопробегом. И тогда в солидарность с «третьей волной КПРФ» жители вышли на одиночные пикеты, которые устроили не меньше десятка человек в разных местах донского городка.

Тем не менее, резолюция КПРФ по итогам митинга прозвучала угрожающе: «Если власть не одумается, если пенсионная реформа и произвол антинародной социальной политики не будут прекращены, то протест народа будет продолжен. На улицы выйдут миллионы граждан».