Повторенье – мать ученья

Переезд – место повышенной опасности. Всем это хорошо известно, но как свидетельствует статистика – волгоградцам об этом нужно постоянно напоминать. Один из методов, которым пользуются специалисты Приволжской магистрали – профилактические беседы с водителями, раздача тематических памяток.

Очередная профилактическая акция состоялась на охраняемом железнодорожном переезде, расположенном на улице Дундича (около поселка Верхнезареченский). Выбор именно этого места для мероприятия, направленного на повышение грамотности водителей и предупреждение чрезвычайных ситуаций, совершенно оправдан. По словам заместителя начальника Волгоградской дистанции пути Сергея Попова, в сутки здесь проходят около 14 тысяч автомобилей и 47 поездов. Из-за столь плотного потока железнодорожного транспорта тормозить перед шлагбаумом водителям приходится регулярно: проехать, не остановившись, – редкая удача. Только за время проведения акции через переезд прошло два грузовых состава, и железнодорожники вместе с сотрудниками ДПС использовали время вынужденных остановок для бесед с водителями.

-При приближении к путям следуйте указаниям светофора и звуковой сигнализации. Обязательно убедитесь в том, что к вам не приближается поезд. Кстати, за несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность в размере 1000 рублей или лишения права управления на 3-6 месяцев, - рассказал командир взвода ГИБДД Дмитрий Широков.

Не секрет, что люди часто бывают беспечны и не думают о своей безопасности. А желание пренебречь законом и правилами встречается и в данной ситуации. Хотя здесь нужно помнить не только о законах, придуманных людьми, но и о законах физики: тяжелый поезд просто не в состоянии остановиться мгновенно – инерция заставит его двигаться еще как минимум 400 метров после начала торможения. И не стоит полагаться на автоматику, снимая ответственность за свою безопасность.

Насколько актуальна и необходима профилактическая работа, рассказал замначальника Волгоградской дистанции пути Сергей Попов: «В 2018 году в Волгограде возросло количество дорожно-транспортных происшествий на железной дороге. Если за весь 2017 год их было всего два, то с начала нынешнего года уже пять, причём одно из них – со смертельным исходом. И все они произошли по вине водителей».

По словам Сергея Николаевича, «работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий на Волгоградской дистанции пути ведется по двум направлениям. Во-первых, мы следим за техническим состоянием переездов. Например, на девяти переездах отремонтированы «подъезды» - уложено новое асфальтовое покрытие, на двух – резинокордовый настил. А во-вторых, работаем непосредственно с водителями. Так, с начала года выдали более двух тысяч памяток. Кроме того, регулярно встречаемся с учениками автошкол и водителями автотранспортных предприятий и напоминаем им о мерах предосторожности и правилах безопасного движения».

Надо сказать, совместная работа железнодорожников и полицейских находит среди водителей отклик. Ведь личное обращении и проявление заботы о его жизни и здоровье ценит каждый. Так, водитель, представившийся Андреем, убежден, что такие мероприятия необходимы, так как «в повседневной жизни с её вечной суетой о них часто забываешь и теряешь бдительность. Поэтому об опасности беспечного отношения к правилам нужно регулярно напоминать». Сам Андрей, по его словам, старается при движении через переезд не рисковать и соблюдать осторожность, однако памятку пообещал внимательно изучить.

Хочется надеяться, что те водители, которые с начала года получили подобные памятки, не попадут в ДТП и сохранят свои жизни и жизни своих близких.

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