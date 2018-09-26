До принятия измененного пенсионного законодательства осталось совсем недолго?

Совет Федерации планирует рассмотреть пенсионное законодательство в начале будущей недели. По сведениям главы комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерия Рязанского, на комитетах - 2 октября и на пленарном заседании - 3 октября. Госдума приняла поправки Путина в проекте о пенсионных изменениях

Сегодня Госдума во втором чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста. За документ проголосовали 326 депутатов, против — 59, в том числе Наталья Поклонская, один воздержался. Скорее всего, завтра, 27 сентября, Госдума одобрит закон в третьем, окончательном чтении.

Сенаторы сейчас ждут материалов из Госдумы. Как рассказал Рязанский, профильный комитет собирается рассматривать поправки «расширенным составом» и может пригласить главу Минтруда Максима Топилина и вице-премьера, курирующего социальную сферу, Татьяну Голикову. Сенатор высказал мнение, что закон готов. В Совфеде работали над документом, сенаторы согласны с теми предложениями, которые вносил Владимир Путин.

После того, как закон примет Совет Федерации, его должен будет утвердить глава государства.