Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись пуска сверхзвуковой ракеты комплекса "Бастион" в Арктике. Пуск ракеты "Оникс" осуществили в ходе тактических учений Северного флота в районе архипелага Новосибирские острова.

Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" успешно выпустил сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс" по морской мишени, находящейся на удалении более 60 километров, - сообщает РИА Новости.

Комплекс "Бастион" служит для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" ("Яхонт").