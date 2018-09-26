Военные показали пуск сверхзвуковой ракеты комплекса "Бастион" в Арктике
26 сентября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись пуска сверхзвуковой ракеты комплекса "Бастион" в Арктике. Пуск ракеты "Оникс" осуществили в ходе тактических учений Северного флота в районе архипелага Новосибирские острова.
Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" успешно выпустил сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс" по морской мишени, находящейся на удалении более 60 километров, - сообщает РИА Новости.
Комплекс "Бастион" служит для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" ("Яхонт").
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