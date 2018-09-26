Эксперт осудил идею считать просмотр гаджета супруга преступлением

Недавно стало известно, что хотят ввести уголовную ответственность за просмотр телефонов и других гаджетов супруга. Как сообщает РИА Новости, супруги будут заключать соглашение на получение паролей друг друга к гаджетам.

Семейный психолог Наталья Панфилова выступила категорически против этой идеи, пишет НСН.

«Простые действия могут быть зарегламентированы до абсурда. И простые человеческие отношения, пусть даже и не всегда правильные, будут куда-то уходить в небытие. Дети начнут угрожать родителям — вы залезли в мой телефон, я на вас в суд подам. Это так же, как в ювенальной юстиции, можно довести до абсурда — когда родитель шлёпнул ребёнка, а тот начинает ему угрожать. Не надо развязывать законодательно какие-то семейные войны, их у нас и так хватает», — рассказал эксперт.