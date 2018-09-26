В сеть просочился текст расследования взрыва украинского суперминомета

Украинские СМИ распространили документ с расследованием причин взрыва ноу-хау украинской военной промышленности, миномета «Молот». Он просто взорвался. Никаких замечаний к миномету не было. Все детали были исправны. Техника безопасности соблюдалась (именно поэтому обошлось без жертв).

По результатам проверки причину инцидента нашли в конструктивных недостатках изделия, а также взрывателях. Они были изготовлены 45 лет назад в 1973 году.

В ходе расследования были допрошены все мало-мальски причастные к произошедшему. Проверяющим не удалось поговорить только с замкомбата по вооружению. В акте сообщается, что он сильно напился и его пришлось вывезти для допроса после протрезвления.

Текст документа опубликовало одно из украинских изданий. Проверка была связана с взрывом 120-миллиметрового миномета «Молот». Инцидент произошел в зоне боевых действий на Донбассе. Тогда двое военнослужащих получили легкие ранения.

Миномет «Молот» — это украинская разработка на базе советского миномета. Его выпуск был широко разрекламирован в украинских СМИ как большое достижение украинского военпрома. В ходе эксплуатации изделия появились проблемы. Они начали взрываться.