В сеть просочился текст расследования взрыва украинского суперминомета
26 сентября 2018, 14:21 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Украинские СМИ распространили документ с расследованием причин взрыва ноу-хау украинской военной промышленности, миномета «Молот». Он просто взорвался. Никаких замечаний к миномету не было. Все детали были исправны. Техника безопасности соблюдалась (именно поэтому обошлось без жертв).
По результатам проверки причину инцидента нашли в конструктивных недостатках изделия, а также взрывателях. Они были изготовлены 45 лет назад в 1973 году.
В ходе расследования были допрошены все мало-мальски причастные к произошедшему. Проверяющим не удалось поговорить только с замкомбата по вооружению. В акте сообщается, что он сильно напился и его пришлось вывезти для допроса после протрезвления.
Текст документа опубликовало одно из украинских изданий. Проверка была связана с взрывом 120-миллиметрового миномета «Молот». Инцидент произошел в зоне боевых действий на Донбассе. Тогда двое военнослужащих получили легкие ранения.
Миномет «Молот» — это украинская разработка на базе советского миномета. Его выпуск был широко разрекламирован в украинских СМИ как большое достижение украинского военпрома. В ходе эксплуатации изделия появились проблемы. Они начали взрываться.
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