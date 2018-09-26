//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Мюзикл «Последнее испытание» представит новую версию
- Ляйсан Утяшева рассказала, как ей удается держать фигуру в тонусе
- Видео: Уилл Смит экстремально отметил юбилей
- Дочка Хакамады с синдромом Дауна учится делать журавликов. Видео снял ее жених
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В ДНР узнали о подпольном бизнесе украинской армии
26 сентября 2018, 13:59 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Вооруженные силы Украины попались на торговле военным имуществом и топливом.
Для продажи топлива украинские военнослужащие используют схему фиктивного списания. Накануне в 28 бригаде была проведена проверка. Там всплыла недостача 20 тонн «горючки». В ходе проверки выяснилось, что ГСМ были проданы местным предпринимателям.
Дальнейшая проверка показала пропажу еще и дизельного генератора. Выяснилось, что военнослужащие его даже не продали, а обменяли на пять ящиков водки.
Об этом рассказал представитель военного ведомства ДНР. По его данным сейчас в украинском подразделении СБУ проводит следственные действия по факту выявленных хищений.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Заслуженный лётчик-испытатель РФ: «МиГ-25 стоит на вооружении почти 50 лет»
//Политика
Делегации РФ в ООН пытались запретить произносить слово «Крым»
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В ночь на 9 октября москвичи смогут наблюдать звездопад Дракониды
//Общество
В сеть просочился текст расследования взрыва украинского суперминомета
//Новости партнеров
//В мире
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесён в базу данных «Миротворец»
//Общество
//Общество
«Маразм крепчал»: в Крыму жестко отреагировали на поведение ООН
//Общество
//Общество
Эксперт прокомментировал закон об ответственности за увольнение предпенсионеров
//Новости СМИ2
//Культура
Фестиваль «Круг света» в Москве установил два рекорда Гиннесса
//Политика
Госдума приняла поправки Путина в проекте о пенсионных изменениях
//Общество
Губарев разместил свой сайт на одном сервере с луганским МГБ
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Ходаковский против плакатов с мыслями погибшего Александра Захарченко
//Общество
Украинские силовики снимают отпечатки пальцев красивых девушек для знакомства
//В мире
//Политика
Стивен Сигал заявил, что укрепляет дипломатический имидж России за рубежом
//В мире
Полиция Швейцарии увидела в Абрамовиче угрозу для безопасности страны
//В мире
//В мире
Ракетный удар ДНР уничтожил украинских военных в ответ на атаку юга республики
//В мире
Представитель Украины угрожал правозащитнику из Крыма в СПЧ ООН
//Общество
В Москве по закону о "дне за полтора" СИЗО покинули более 30 осужденных
Дочка Хакамады с синдромом Дауна учится делать журавликов. Видео снял ее жених
//Общество
В Донецке определились с кандидатами на главный пост республики