В ДНР узнали о подпольном бизнесе украинской армии

Вооруженные силы Украины попались на торговле военным имуществом и топливом.

Для продажи топлива украинские военнослужащие используют схему фиктивного списания. Накануне в 28 бригаде была проведена проверка. Там всплыла недостача 20 тонн «горючки». В ходе проверки выяснилось, что ГСМ были проданы местным предпринимателям.

Дальнейшая проверка показала пропажу еще и дизельного генератора. Выяснилось, что военнослужащие его даже не продали, а обменяли на пять ящиков водки.

Об этом рассказал представитель военного ведомства ДНР. По его данным сейчас в украинском подразделении СБУ проводит следственные действия по факту выявленных хищений.