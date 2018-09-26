В ночь на 9 октября москвичи смогут наблюдать звездопад Дракониды

В первой декаде октября москвичи смогут наблюдать самый яркий звездопад осени – метеорный поток Дракониды. Пик его яркости ожидается в ночь с 8 на 9 октября, в час будет падать около 15 звезд.

Метеорный поток Дракониды можно наблюдать ежегодно в первой декаде октября. Это небесное представление практически невозможно пропустить (ну разве что вы в это время спите или все небо затянуто тучами). Родоначальницей Драконид считается периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, а своим названием метеорный поток обязан созвездию Дракона. Именно там находится радиант потока – точка, в которой наблюдатель видит появляющиеся метеориты.

«По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь с 8 на 9 октября над Москвой ожидается пик метеорного потока Дракониды. За час в ночном небе вспыхнет до 15 метеоров. Метеоры Дракониды имеют желтый или красноватый цвет. Это позволяет с легкостью отличить их от других небесных тел. Скорость их вхождения в земную атмосферу сравнительно невысока, около 20 км/с. Благодаря яркому цвету и медленной скорости пропустить их практически невозможно», - рассказали специалисты Московского планетария.

Астрономы также уточнили, что искать метеорный поток в наших широтах лучше всего после полуночи в северо-западной части неба. Луна в эту ночь будет находиться в фазе новолуния и поэтому не помешает наблюдениям самого непредсказуемого метеорного потока из всех существующих.