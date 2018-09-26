Эксперт прокомментировал закон об ответственности за увольнение предпенсионеров

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приёме на работу лиц предпенсионного возраста. В качестве наказания ввели штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин считает, что данный закон является «весьма позитивным шагом со стороны властей. Об этом он рассказал порталу Newinform.

Бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина также прокомментировала нововведение. Об этом сообщает НСН.

«Мы таким образом принудим работодателя искать лазейки, как этот закон обходить. Ни к чему хорошему это не приведёт. Это будет огромное количество людей, которые в предпенсионном возрасте решат на этом заработать. Начнут заламывать руки и подавать иски с тем, что их не взяли на работу именно из-за возраста, а не из-за профессиональных качеств. Это будет система вымогательства. И тогда работникам HR придётся придумывать новые варианты отказа, чтобы обойти эту историю. А работодатели начнут всерьёз задумываться о том, чтобы избавляться от сотрудников за несколько лет до наступления предпенсионного возраста», — рассказала Левина.