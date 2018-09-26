В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрывают дамбы
26 сентября 2018, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
В среду в Санкт-Петербурге в связи с неблагоприятными погодными условиями планируется закрытие дамбы. Об этом сообщает пресс-служба ФКП «Дирекция КЗС Петербурга Минстроя России».
В северной столице разработан предварительный план работы комплекса защитных сооружений города от наводнений. Согласно прогнозам, уровень воды в дельте реки Невы поднимется выше критических значений.
По сообщениям синоптиков, в среду, 26 сентября, в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, а также усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 23 метров в секунду.
Открыть дамбу городские службы намерены с 02:00 до 04:00 в четверг, 27 сентября, однако в связи с погодными условиями запланированное время может претерпеть изменения.
В ведомстве заверили, что никаких экстренных мер приниматься не будет, так как ситуация полностью контролируемая, и персонал дамбы продолжает работу в штатном режиме.
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