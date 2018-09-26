РМК помогла школьникам Южного Урала восстановить мемориал героям войны

Старый памятник 70-х годов прошлого века давно нуждался в благоустройстве и капремонте. Сама статуя солдата стала совсем неприглядной, а именные мемориальные плиты требовали восстановления. Проект по облагораживанию «Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне» защитила перед Русской медной компанией школьница поселка Новый Урал в Челябинской области.

Ребенок получил на исполнение своей идеи 250 тысяч рублей. Теперь мемориал полностью обновлен. Добавим, что все работы были проведены в рамках конкурса детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему 2018».

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова рассказала, что данный конкурс проходит по инициативе компании уже второй год. Практика показывает, что ребята стараются представить на суд жюри действительно полезные изменения родного края.

- Это новые спортивные и детские площадки, скверы и другие объекты благоустройства, - поделилась наблюдениями Анна Шабарова. - Историко-патриотические проекты и инициативы, связанные с сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны, занимают особое место в социальных программах РМК, поэтому мы поддержали предложение Анастасии.