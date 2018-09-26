В России планируют расселить 10 млн кв м аварийного жилья до 2024 года

В ближайшие шесть лет в России планируют расселить около десяти миллионов квадратных метров жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - это федеральный проект. На его реализацию правительство планирует направить 500 миллиардов рублей (из них 432 миллиарда рублей из федерального бюджета, а 68 миллиардов рублей – из региональных бюджетов). Сверх этого, для реализации федерального проекта планируется привлекать и средства из внебюджетных источников.

«У нас там достаточно серьезные задачи. Планируем переселить около десяти миллионов квадратных метров жилья», - сказал глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Предыдущая программа расселения аварийного жилья, действовавшая в России в 2014-2-17 годах, завершилась 1 сентября 2017 года. Глава наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщал, что новый закон должен быть принят в октябре 2018 года. Предполагается, что механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья заработает со следующего года, сообщает «РИА. Недвижимость».