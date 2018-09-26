В Челябинск приехала дополнительная техника для сбора мусора

В Челябинске продолжается масштабная работа по сбору мусора. Напомним, что из-за отказа некоторых перевозчиков вывозить коммунальные отходы на некоторых контейнерных площадках мусор скапливался в течение недели. Глава города Евгений Тефтелев назвал ситуацию чрезвычайной и благодаря поддержке губернатора региона Бориса Дубровского привлек дополнительную технику из других городов Южного Урала, а также соседних областей.

Сейчас ситуация стабилизируется: во многих районах мусоровозы уже разгребли завалы. Хуже всего дела обстоят в Калининском районе - сюда брошены все силы. Добавим, что за вывоз отходов взялся Центр коммунального сервиса, чьи машины обладают большей вместимостью и поэтому могут захватить за один раз больше отходов. Кроме того, в областном центре продолжается массовая замена старых и небольших контейнеров на новые более вместительные баки.

Сегодня и завтра, 26-27 сентября, мусоровозы постараются расчистить Калининский район. Добавим, что техника работает в круглосуточном режиме. На линию вышли около 90 машин, которые вмещают на 60 процентов больше мусора, чем старая техника.

Кроме того, в горадминистрации подчеркнули, что до районов Челябинска дошли 14 миллионов рублей, которые были выделены из резервного фонда Челябинска. Деньги будут направлены в том числе на уборку мусора возле контейнеров. В некоторых районах для помощи будут привлекать управляющие компании.