В день края ставропольцы проголосовали за объекты благоустройства

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на еженедельном плановом совещании членов краевого Правительства подвел итоги голосования в рамках программы «Комфортная городская среда».

Открывая совещание, глава Ставропольского края отметил, в первую очередь, высокий уровень организации праздничных мероприятий, посвященных Дню города Ставрополя и Дню Ставропольского края, прошедших в регионе в выходные 22-23 сентября.

Ставропольский губернатор обратил внимание, что в праздничные дни в тринадцати муниципалитетах Ставрополья состоялось рейтинговое голосование в рамках программы «Комфортная городская среда». Жители приняли активное участие в выборе объектов благоустройства на 2019 год.

«Огромное количество людей приняли участие в голосовании. Люди пришли, чтобы определить дальнейший путь развития своего города. Необходимо в кратчайшие сроки определить объекты-победители. Затем следует опубликовать список объектов благоустройства и график работ, которые будут на них выполняться», - поставил задачи губернатор Ставрополья.

В текущем году на благоустройство территорий в Ставропольском крае выделено 728 миллионов рублей. В течение трех лет, по соглашению с Минстроем РФ, край получит на благоустройство территорий 1,8 миллиарда рублей.