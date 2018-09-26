В день края ставропольцы проголосовали за объекты благоустройства
26 сентября 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на еженедельном плановом совещании членов краевого Правительства подвел итоги голосования в рамках программы «Комфортная городская среда».
Открывая совещание, глава Ставропольского края отметил, в первую очередь, высокий уровень организации праздничных мероприятий, посвященных Дню города Ставрополя и Дню Ставропольского края, прошедших в регионе в выходные 22-23 сентября.
Ставропольский губернатор обратил внимание, что в праздничные дни в тринадцати муниципалитетах Ставрополья состоялось рейтинговое голосование в рамках программы «Комфортная городская среда». Жители приняли активное участие в выборе объектов благоустройства на 2019 год.
«Огромное количество людей приняли участие в голосовании. Люди пришли, чтобы определить дальнейший путь развития своего города. Необходимо в кратчайшие сроки определить объекты-победители. Затем следует опубликовать список объектов благоустройства и график работ, которые будут на них выполняться», - поставил задачи губернатор Ставрополья.
В текущем году на благоустройство территорий в Ставропольском крае выделено 728 миллионов рублей. В течение трех лет, по соглашению с Минстроем РФ, край получит на благоустройство территорий 1,8 миллиарда рублей.
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