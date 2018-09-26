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Москва ставит на Дениса Пушилина?
26 сентября 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
ЦИК Донецкой республики завершил прием документов от десяти кандидатов на пост главы ДНР. Лидером гонки называют и.о. руководителя республики Дениса Пушилина. Его главного оппонента - командира бригады «Восток» Александра Ходаковского просто не пропустили в республику.
На выборах, которые пройдут 11 ноября 2018 года, с вероятностью 99,9% главой ДНР «будет утвержден и.о. Пушилин. Павел Губарев займет второе место и получит предложение войти в состав правительства. Ходаковский вполне мог составить достойную конкуренцию, но его технично не допустили до выборов, задержав на границе в Ростовской области», - заявил «Аргументам недели» российский чиновник, курирующий выборы в ДНР. По его словам, «интрига там никому не нужна, нужен технический кандидат, который гарантированно займет пост».
«Пушилин вполне устраивает Москву, он вписан в «вертикаль» и управляем. Губарев может пойти на денонсацию Минских соглашений и обострение ситуации в «серой зоне», что пока нас не устраивает в рамках переговорного процесса с Европой. Тоже касается и Ходаковского, который во многом поддерживает мнение Стрелкова в плане обострения обстановки», - объясняет выбор приоритетов чиновник.
Сам Игорь Стрелков, по-прежнему достаточно популярный на Донбассе, заявил «АН», что в нынешней ситуации «нужно голосовать за кого угодно, но не за Пушилина».
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