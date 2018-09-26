Губарев разместил свой сайт на одном сервере с луганским МГБ

Сайт кандидата на пост главы ДНР Павла Губарева находится на одном сервере с МГБ ЛНР.

Павел Губарев на своем телеграмм-канале прорекламировал сайт, на котором он представляется кандидатом на пост главы ДНР. Трассировка пути к адресу сайта выводит на ip 87.226.218.132. Сервер принадлежит провайдеру из Ставропольского края.

На том же IP-адресе находятся ряд других сайтов Донбасса. В их число входят сайт Минздрава ДНР, МВД ДНР и МГБ Луганской народной республики.