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Губарев разместил свой сайт на одном сервере с луганским МГБ
26 сентября 2018, 11:07 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Сайт кандидата на пост главы ДНР Павла Губарева находится на одном сервере с МГБ ЛНР.
Павел Губарев на своем телеграмм-канале прорекламировал сайт, на котором он представляется кандидатом на пост главы ДНР. Трассировка пути к адресу сайта выводит на ip 87.226.218.132. Сервер принадлежит провайдеру из Ставропольского края.
На том же IP-адресе находятся ряд других сайтов Донбасса. В их число входят сайт Минздрава ДНР, МВД ДНР и МГБ Луганской народной республики.
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