Ходаковский против плакатов с мыслями погибшего Александра Захарченко

Экс-глава МГБ ДНР Александр Ходаковский высказал претензии к плакатам с цитатами Александра Захарченко, который погиб в результате теракта.

Для формулировки претензий Ходаковский использовал одну из доступных ему информационных площадок, в которой он выступает в качестве автора. Там он опубликовал небольшую заметку, в которой философствует на тему грядущих выборов главы ДНР в контексте представляющейся ему ситуации и своего технического поражения: Ходаковский не смог добраться до центризбиркома и подать документы.

«Теперь, после моего технического поражения ввиду неявки на ринг, интриги никакой не будет, итог действа под названием выборы предопределён, и остаётся только надеяться, что с улиц исчезнут плакаты с мудрыми речами, а мы не пойдём дружными темпами в Украину по намеченному минском пути», — написал экс-глава МГБ ДНР в конце своего воззвания.

Плакаты с цитатами Александра Захарченко сейчас действительно висят по всему Донецку. Они играют роль мотивационного фактора.