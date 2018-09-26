Ходаковский против плакатов с мыслями погибшего Александра Захарченко
26 сентября 2018, 10:25 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Экс-глава МГБ ДНР Александр Ходаковский высказал претензии к плакатам с цитатами Александра Захарченко, который погиб в результате теракта.
Для формулировки претензий Ходаковский использовал одну из доступных ему информационных площадок, в которой он выступает в качестве автора. Там он опубликовал небольшую заметку, в которой философствует на тему грядущих выборов главы ДНР в контексте представляющейся ему ситуации и своего технического поражения: Ходаковский не смог добраться до центризбиркома и подать документы.
«Теперь, после моего технического поражения ввиду неявки на ринг, интриги никакой не будет, итог действа под названием выборы предопределён, и остаётся только надеяться, что с улиц исчезнут плакаты с мудрыми речами, а мы не пойдём дружными темпами в Украину по намеченному минском пути», — написал экс-глава МГБ ДНР в конце своего воззвания.
Плакаты с цитатами Александра Захарченко сейчас действительно висят по всему Донецку. Они играют роль мотивационного фактора.
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