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Украинские силовики снимают отпечатки пальцев красивых девушек для знакомства
26 сентября 2018, 10:04 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
У всех красивых девушек, проезжающих через пункты пропуска в зоне боевых действий, снимают отпечатки пальцев.
Объяснений никто не дает. Просто, у всех красивых девушек которые едут через украинский пункт пропуска в зоне конфликта на Донбассе снимают отпечатки пальцев. Об этом сообщили сами очевидцы на специализированном мессенджер-форуме.
Пикантные обстоятельства работы украинских силовиков всплыли в ходе обсуждения причин их дотошности. Как правило, представители силовых структур не особо требовательны. Их интересуют возможные нарушители, либо находящиеся в розыске. И как оказалось, красивые девушки.
«Сегодня ехала, брали отпечатки пальцев, фоткали, прошерстили телефон полностью. И допрос что и куда, даже записали где работаю , какое флп, все внесли в базу», — пожаловалась интернет-пользователь, представившийся именем Анастасия. Спустя некоторое время ей ответил некий BugorBugrov: «У всех красивых девушек берут. Объяснений нет».
В ходе дальнейших обсуждений выяснилось, что этот случай далеко не единичный. Еще несколько девушек вспомнили, что подвергались такому тщательному досмотру. Участники мессенджер-форума решили, что украинские силовики попросту заигрывают с теми, кто им понравился. Ну, и создают «базу красивых девушек».
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