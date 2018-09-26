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Комиссия правительства России высоко оценила работу РМК в улучшении Карабаша

26 сентября 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Комиссия правительства России высоко оценила работу РМК в улучшении Карабаша

Русская медная компания уже несколько лет вкладывает миллионы рублей для улучшения качества жизни карабашцев. Работа проводится в рамках трехстороннего соглашения, которое было подписано между руководством компании, правительством Южного Урала и местной администрацией.

Федеральные эксперты дали высокую оценку работе компании в благоустройстве и развитии Карабаша. Они посетили новую школу искусств и посмотрели, как организованы занятия. Кроме того, они увидели новый спорткомплекс «Металлург», который был открыт осенью прошлого года, и обновленный санаторий-профилакторий.

Также специалистам продемонстрировали модернизированный завод «Карабашмедь», в который РМК вложила с 2004 года свыше 18 миллиардов рублей. На предприятии появились новые современные печи и системы газоочистки, что позволило сократить объемы выбросов в 20 раз по отношению к уровню 2000 года.

Работа продолжается: уже в конце текущего года будет открыт после капитального ремонта садик, а в следующем достроят ТРК. Кроме того, компания готова взять на себя все заботы по подготовке проекта рекультивации старого стихийного хранилища отходов завода, которое долгие годы образовывалось близ границ города.

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