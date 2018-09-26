Синоптики рассказали о погоде в Москве на 26 сентября

Синоптики обещают, что сегодня москвичи получат передышку между дождливыми днями. 26 сентября в столице ожидается ветреная погода, но преимущественно без осадков. Температура не превысит +10-12 градусов.

В среду, 26 сентября, в Москве и Московской области ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит +10-12 градусов выше нуля. Ветер западный, 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление, вчера обновившее рекордный минимум 1957 года, вернулось к нормальным значениям, сегодня оно составит 753 мм ртутного столба.

В ночь на четверг, 27 сентября, температура воздуха снизится до +4-6 градусов. Кроме того, господствующий над столичный регионом мощный штормовой циклон «Фабьен» возобновит свою активность – в Москве и области снова польют дожди. Хорошую погоду синоптики обещают лишь ближе к середине октября, сообщает «КП».