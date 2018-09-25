В Минстрое предложили россиянам «платить лицом» за проезд в транспорте

Систему распознавания лиц собираются внедрить в России. Чиновники обещают, что это ускорит сбор денег за проезд в общественном транспорте. Заместитель руководитель Минстроя Андрей Чибис рассказал, что данный проект намерены реализовать в рамках программы «Умный город».

Фактически в министерстве предлагают «платить лицом» за проезд в общественном транспорте. На практике же это должно выглядеть так - пассажир заходит в автобус или метро и специальное приложение распознает его лицо, а затем деньги списываются с его банковской карточки.

Подобные проекты успешно внедрили в Китае, поэтому нашим экспертам необходимо отправиться в Поднебесную для изучения зарубежного опыта, а затем, вернувшись с новыми знаниями, приступить к реализации глобальной задумки. Чибис сообщил что преимуществ у системы распознавания лиц много, поскольку ее можно использовать и для поиска пропавших без вести людей и злоумышленников, которые скрываются от правосудия.

"Насколько я знаю, сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает быстро и четко, — цитируют Чибиса "Известия".