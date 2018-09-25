Ксения Собчак не исключает участия в губернаторских выборах в Петербурге

Телеведущая, светская львица, член ФПС Партии перемен Ксения Собчак не исключила своего участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом она заявила на открытии московского отделения партии.

Собчак выразила мнение, что в Петербурге надо сделать так, "чтобы был один объединённый оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко". Напомним, ее отец Анатолий Собчак руководил Петербургом с 1991 по 1996 год.

Собчак также сообщила, что может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут в 2019 году. Она добавила, что это будет зависеть от партийных договоренностей. По ее словам, ей очень нравится, как преобразились улицы в Москве, но одна из главных проблем - это пробки. Надо решать проблему получением разрешения на покупку машины в столичном центре, только если есть парковка, считает Собчак.