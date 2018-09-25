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Следствие запуталось в версиях убийства Александра Захарченко
25 сентября 2018, 20:54 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Собеседники «Аргументов недели» в донецких и российских правоохранительных органах говорят, что убийство главы ДНР Александра Захарченко «пока не имеет перспектив раскрытия».
«Следствие не зашло в тупик, как любят писать журналисты, оно идет кропотливо. Новостей пока нет и вряд ли они появятся в ближайшее время», - говорит представитель совместной российско-донецкой оперативно-следственной группы. По его словам, «это связано с тем, что мы, к сожалению, не имеем возможности допросить некоторых фигурантов, на которых получена оперативная информация. Одни из них находятся на Украине (куда въезд нам закрыт), другие имеют дипломатический иммунитет».
Как говорят следователи, их работу крайне затрудняет множество направлений поиска. «Это и экономические интересы покойного, и политические мотивы. Версий слишком много, в том числе, крайне неприятных для действующих властей самостоятельных республик».
Отвечая на вопрос «АН» о возможной причастности киевских властей, источник заметил: «Нет такого юридического понятия как «киевские власти». Есть или должны быть конкретные люди с фамилиями и должностями. Таковых в деле нет».
Напомним, что Александр Захарченко Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка
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