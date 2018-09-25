США направили на Донбасс и в Крым стратегическую военную авиацию
25 сентября 2018, 20:48 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Стратегический разведывательный летательный аппарат ВВС США проверил линию фронта на Донбассе, а потом сделал петлю в районе крымского побережья.
Маршрут самолета перехватил специализированный ресурс PlaneRadar https://twitter.com/ua4wiy_ Специалисты детально разобрали курс борта RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000. Это стратегический беспилотный авиаразведчик ВВС США. Он вылетел с авиабазы Сигонелла, и направился в сторону Украины.
Покружив над линией фронта, аппарат повернул на Крым и проинспектировал российскую черноморскую прибрежную зону от севера крымского полуострова практически до Сочи.
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