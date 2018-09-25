Аферист, сидя в тюрьме, выманивал у одиноких женщин деньги через соцсети

Доверчивых представительниц прекрасного пола, жаждущих встретить своего принца на белом коне, обманывал заключенный. 20 женщин так и не нашли личное счастье, зато пополнили счет мошенника из колонии в Архангельской области.

Для своих афер мужчина использовал сайты знакомств и социальные сети. Он представлялся одиноким дамам военнослужащим и между ними вспыхивал «бурный роман по переписке». Женщины уже собирались под венец и мечтали о встрече с «любимым». В один прекрасный день «военнослужащий» сообщал жертве, что у него появилась возможность перебраться в военную часть, которая находится недалеко от нее.

А по дороге к ней, к «единственной» у него ломалась автомашина и нужно было срочно заплатить за сервис, чтобы наконец-то встретиться. Доверчивые женщины переводили разные суммы денег на счет 35-летнеко афериста, после чего дозвониться до «суженого-ряжено» уже никто из 20 обманутых дам так и не смогли.

После того, как преступника удалось вычислить, против него завели новое уголовное дело по факту мошенничества. Теперь осужденный «жених» проведет в тюрьме на пять лет больше, сообщает управление МВД России по Архангельской области.