Стало известно какой зарубежный банк появится в Донецке

Филиал российского банка будет открыт в Донецкой народной республике. Открытие финансового учреждения анонсировал исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Для работы банка потребовалось небольшая коррекция сложившейся правовой системы. Обсуждение нормативных нюансов произошло во вторник в Совете министров. В конце концов было принято постановление.

Денис Пушилин не пояснил какой именно российский банк заинтересовался возможностью зайти в республику, и с кем из представителей банковского сообщества проводились переговоры. Известно, что 25 сентября правительство официального Донецка приняло постановление №6-1. Там упоминается филиал №1 «Международного расчетного банка» Республики Южная Осетия.

До вступления в силу закона «О банковской деятельности» это учреждение будет предоставлять банковские услуги наравне с Центральным республиканским банком.