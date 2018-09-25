Стало известно какой зарубежный банк появится в Донецке
25 сентября 2018, 19:50 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Филиал российского банка будет открыт в Донецкой народной республике. Открытие финансового учреждения анонсировал исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Для работы банка потребовалось небольшая коррекция сложившейся правовой системы. Обсуждение нормативных нюансов произошло во вторник в Совете министров. В конце концов было принято постановление.
Денис Пушилин не пояснил какой именно российский банк заинтересовался возможностью зайти в республику, и с кем из представителей банковского сообщества проводились переговоры. Известно, что 25 сентября правительство официального Донецка приняло постановление №6-1. Там упоминается филиал №1 «Международного расчетного банка» Республики Южная Осетия.
До вступления в силу закона «О банковской деятельности» это учреждение будет предоставлять банковские услуги наравне с Центральным республиканским банком.
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