Пьянки стали причиной дуэлей в украинской армии
25 сентября 2018, 19:05 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Украинские офицеры выдают потери в результате пьяных перестрелок между военнослужащими. Военное ведомство ДНР сообщило о манипуляциях со сводками в украинских вооруженных силах. Там в число боевых потерь включают перестрелки пьяных военнослужащих.
Рассказывая об этом, представитель военного ведомства ДНР Даниил Безсонов упомянул три случая. Все они произошли на передовой.
В районе Гранитного попойка бойцов 128 горно-штурмовой бригады закончилась стычкой. В ходе нее был ранен рядовой Романюк. Аналогичный случай произошел с одним из украинских офицеров. Только последствия были более тяжелые. Один из командиров взвода той же бригады погиб в результате пьяной ссоры.
Еще один инцидент, связанный с употреблением алкоголя, был зафиксирован в Водяном. Там ранение получил матрос Шатило, который играл гранату РГД-5, будучи в подпитии. В какой-то момент она оказалась расчекованной и выпала у рядового из рук. В результате взрыва матрос получил осколочные ранения.
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