Украинские офицеры выдают потери в результате пьяных перестрелок между военнослужащими. Военное ведомство ДНР сообщило о манипуляциях со сводками в украинских вооруженных силах. Там в число боевых потерь включают перестрелки пьяных военнослужащих.

Рассказывая об этом, представитель военного ведомства ДНР Даниил Безсонов упомянул три случая. Все они произошли на передовой.

В районе Гранитного попойка бойцов 128 горно-штурмовой бригады закончилась стычкой. В ходе нее был ранен рядовой Романюк. Аналогичный случай произошел с одним из украинских офицеров. Только последствия были более тяжелые. Один из командиров взвода той же бригады погиб в результате пьяной ссоры.

Еще один инцидент, связанный с употреблением алкоголя, был зафиксирован в Водяном. Там ранение получил матрос Шатило, который играл гранату РГД-5, будучи в подпитии. В какой-то момент она оказалась расчекованной и выпала у рядового из рук. В результате взрыва матрос получил осколочные ранения.