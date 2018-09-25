В ООН выступил с докладом о Крыме член совета российских соотечественников

Сегодня в столице Швейцарии в рамках заседания 39-й сессии Совета по правам человека ООН член Международного совета российских соотечественников Александр МОЛОХОВ, несмотря на нежелание отдельных участников заседания, выступил с докладом о полуострове, пишут «Аргументы недели-Крым».

В частности, МОЛОХОВ рассказал о жизни крымчан в российском Крыму, о последствиях санкций со стороны США, Украины и Евросоюза, а также блокад (энергетической, транспортной, водной, информационно) со стороны соседнего государства.

«Добраться до микрофона было непросто…Крымчане наблюдали за реакцией представителя Украины на мое выступление. Это был «некоторый шок», – сказал МОЛОХОВ в интервью телеканалу «Крым 24».

На заседании 39-й сессии Совета по правам человека ООН выступит еще один крымчанин – Сергей ПИНЧУК. Он подробнее остановиться на теме ущемления прав представителей русскоязычных меньшинств, а также крымских татар на Украине.

В свою очередь, о крымских татарах намерен говорить и глава Меджлиса (запрещенной в Российской Федерации организации) Рефат ЧУБАРОВ.

Вместе с тем напомним, что накануне стало известно о том, что заместителю министра образования Республики Крым Айдеру АБЛЯТИПОВУ, который должен был также выступить на международной площадке в ООН, было отказано в получении визы. Крымский чиновник планировал рассказать мировому сообществу о развитии образования на полуострове.