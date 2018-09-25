Кубань

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Украинский морпех стрелял как дурак, его и уничтожили из ПТУРа
2

НЛО отразили атаку Нибиру?
3

Опубликованы фотографии разгромленной ополченцами Донбасса передовой позиции ВСУ
4

Российский эксперт нашел способ усмирить агрессивную Украину без перехода границ
5

Уфологи опубликовали новые доказательства существования инопланетян

//Общество 13+

Подспорье для огородников и садоводов

25 сентября 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Подспорье для огородников и садоводов

Кубанские парламентарии в ходе очередной 13-й сессии приняли поправки в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края».

В новой редакции документа депутаты дают рекомендации отраслевым органам по созданию на розничных рынках, выставках-ярмарках дополнительных торговых мест для реализации продукции.

По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, создание дополнительных торговых мест станет подспорьем для тех граждан, у кого образовались излишки продукции со своего дачного участка, сада, огорода, и для тех, кто хочет поддержать семейный бюджет.

Проектом предусмотрено, что этой нормой будет пользоваться льготная категория граждан - те, кто ведет личное подсобное хозяйство или занимается садоводством, огородничеством и реализует продукцию только растительного производства.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

На фотографиях – уникальная природа Кавказа

На фотографиях – уникальная природа Кавказа 18:58

В Законодательном Собрании края открылась фотовыставка «Уникальная природа Кавказа». Она организована Краснодарским региональным отделением Русского географического общества. Экспозицию осмотрели депутаты кубанского парламента во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко. >>
Подспорье для огородников и садоводов

Подспорье для огородников и садоводов 18:19

Кубанские парламентарии в ходе очередной 13-й сессии приняли поправки в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». >>
Беспрецедентное финансирование госпрограммы

Беспрецедентное финансирование госпрограммы 16:07

В кубанском парламенте состоялось собрание фракции партии «Единая Россия». Его провел руководитель фракции, спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко. >>
Строительство школ и детских садов под жестким контролем

Строительство школ и детских садов под жестким контролем 16:07

Комитет по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства кубанского парламента по поручению спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко провел выездное совещание на двух объектах строительства в Краснодаре. >>
Сохраняются льготы для граждан предпенсионного возраста

Сохраняются льготы для граждан предпенсионного возраста 15:44

Депутаты кубанского парламента на 13-м пленарном заседании сразу в целом единогласно приняли краевой закон, сохраняющий региональные льготы и меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста. >>
На Кубани появится новый профессиональный праздник

На Кубани появится новый профессиональный праздник 15:43

Кубанские парламентарии приняли на 13 сессии ЗСК в первом чтении проект закона об установлении в регионе нового краевого праздника – Дня работников отрасли животноводства. Отмечать его планируется в третью субботу февраля. >>

//Новости МирТесен



Социальные траты бюджета растут

Социальные траты бюджета растут 15:43

На тринадцатой сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели более 70 вопросов. В работе пленарного заседания принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Открыл пленарное заседание спикер ЗСК Юрий Бурлачко. >>
Работа проведена: есть ли эффект?

Работа проведена: есть ли эффект? 24.09 16:29

По поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями ЗСК провел серию отчетных расширенных собраний Советов молодых депутатов городов и районов. Цель – контроль эффективности деятельности молодых депутатов на местах. >>
Вывести пенсии на достойный уровень

Вывести пенсии на достойный уровень 24.09 11:28

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на этой неделе провёл в Белоглинском районе круглый стол на тему: «Институт российского территориального общественного самоуправления (ТОС) как драйвер пенсионной реформы». Мероприятие прошло в рамках X Межрегионального фестиваля территориального общественного самоуправления. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Объединяющая сила ТОС

Объединяющая сила ТОС 24.09 11:27

В рамках визита в Белоглинский район депутаты кубанского парламента во главе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко посетили Новопавловское сельское поселение. Ежегодно здесь проходят масштабные праздники, посвященные вопросам сотрудничества и взаимодействия между органами территориального общественного самоуправления. >>
Насыщенная программа муниципального форума

Насыщенная программа муниципального форума 24.09 11:27

С 18 по 22 сентября в Анапе проходит XVIII Российский муниципальный форум. В его повестке дня – актуальные вопросы развития местного самоуправления, аспекты законодательного регулирования данной сферы, повышения эффективности деятельности местной власти. >>
Перспективы реформирования отходоперерабатывающей отрасли

Перспективы реформирования отходоперерабатывающей отрасли 24.09 11:26

В Абинске на этой неделе по поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко состоялось совместное выездное совещание двух профильных комитетов, на котором депутаты ЗСК обсудили ситуацию с обращением твердых коммунальных отходов в двух муниципалитетах. >>

//Новости Redtram

Героический подвиг защитников Таманского полуострова

Героический подвиг защитников Таманского полуострова 24.09 10:26

В Темрюке состоялась презентация документального фильма «Величайшее воздушное сражение в истории» о героическом подвиге защитников Таманского полуострова. Эта лента вошла в цикл фильмов о войне кубанского режиссера Валерия Тимощенко «Чистая победа». >>
Состоялись соревнования по конкуру на призы ЗСК и Совета молодых депутатов Кубан

Состоялись соревнования по конкуру на призы ЗСК и Совета молодых депутатов Кубан 24.09 10:25

Ежегодные соревнования по конкуру на призы Законодательного Собрания Краснодарского края и Совета молодых депутатов Кубани состоялись в поселке Южном Динского района в конно-спортивном комплексе «Гасконь». >>
25 лет успешной инвестиционной деятельности

25 лет успешной инвестиционной деятельности 24.09 10:25

Юбилей инвестиционной деятельности на Кубани отметили в Краснодаре праздничным мероприятием под названием «25 лет успеха. Иностранные инвестиции в Краснодарский край: вчера, сегодня, завтра». >>

//Новости ADWILE

На повестке дня – вопросы медицины

На повестке дня – вопросы медицины 24.09 10:24

В кубанском парламенте под председательством Николая Петропавловского прошло совместное заседание комитетов ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения и по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий. >>
Опасения не должны стать реальностью!

Опасения не должны стать реальностью! 20.09 16:11

Наша газета уже писала о непростой ситуации в станице Передовой Отрадненского района Краснодарского края. И создал ее изначально один-единственный человек, который действует, по-видимому, исключительно в угоду собственным экономическим интересам. >>
Доведенные до отчаяния, или Как сердюковский Инжтехцентр прикарманил 1,2 млрд

Доведенные до отчаяния, или Как сердюковский Инжтехцентр прикарманил 1,2 млрд 20.09 16:03

Предприниматель Оксана Исаева из Владивостока покончила с собой — не смогла платить кредиторам по своим обязательствам… >>
На особом контроле - выполнение госпрограмм

На особом контроле - выполнение госпрограмм 20.09 09:45

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором депутаты обсудили ход выполнения госпрограмм за восемь месяцев текущего года. >>
Как открыть свой бизнес и достичь успеха?

Как открыть свой бизнес и достичь успеха? 19.09 22:08

На эти и другие вопросы можно найти ответы в очередном выпуске телепрограммы «Лимон на миллион», которая выходит на канале СТС, в блоке регионального вещания «TV Контакт». >>
Как нарастить производство молочной продукции

Как нарастить производство молочной продукции 19.09 13:48

В Сочи состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная качеству производимой в стране инновационной молочной продукции. Участие в мероприятии по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко принял заместитель председателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко. >>

//Новости партнеров

Иппотерапия - детям, Ипповенция - родителям

Иппотерапия - детям, Ипповенция - родителям 18.09 14:33

Краснодарская краевая общественная организация содействия интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями «Крылья» стала в этом году победителем конкурса президентских грантов с проектом «Иппотерапия - детям, Ипповенция - родителям». >>
Проекты будущего создает молодежь

Проекты будущего создает молодежь 17.09 11:02

В Краснодаре на базе выставочно-конгрессного центра «Экспоград-Юг» 14-16 сентября проходил международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!». >>
АО «Колос»: долгий путь к справедливости

АО «Колос»: долгий путь к справедливости 14.09 16:24

Хлеборобы из станицы Нововеличковской Краснодарского края наконец дождались справедливого судебного решения… Из Динского района Краснодарского края пришли две обнадеживающие новости, имеющие непосредственное отношение к судьбе АО «Колос» и многих жителей Нововеличковской, пайщиков земли, пострадавших от действий представителей АО «Воронцовское». >>
В октябре в Краснодаре откроет свои двери новая «Ярмарка жилья»

В октябре в Краснодаре откроет свои двери новая «Ярмарка жилья» 14.09 15:58

XI Международная выставка недвижимости «Ярмарка жилья» пройдет с 5 по 7 октября 2018 года в выставочном комплексе на Зиповской, 5. >>
Добраться на курорт – с комфортом

Добраться на курорт – с комфортом 14.09 12:13

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель провел заседание рабочей группы по комплексу актуальных транспортных вопросов. >>
Точки роста Тихорецкого района

Точки роста Тихорецкого района 14.09 12:13

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на этой неделе провел встречу с главой Тихорецкого района Анатолием Перепелиным и председателем районного Совета Андреем Зотовым. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры