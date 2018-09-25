Подспорье для огородников и садоводов

Кубанские парламентарии в ходе очередной 13-й сессии приняли поправки в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края».

В новой редакции документа депутаты дают рекомендации отраслевым органам по созданию на розничных рынках, выставках-ярмарках дополнительных торговых мест для реализации продукции.

По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, создание дополнительных торговых мест станет подспорьем для тех граждан, у кого образовались излишки продукции со своего дачного участка, сада, огорода, и для тех, кто хочет поддержать семейный бюджет.

Проектом предусмотрено, что этой нормой будет пользоваться льготная категория граждан - те, кто ведет личное подсобное хозяйство или занимается садоводством, огородничеством и реализует продукцию только растительного производства.