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Подспорье для огородников и садоводов
25 сентября 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Кубанские парламентарии в ходе очередной 13-й сессии приняли поправки в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края».
В новой редакции документа депутаты дают рекомендации отраслевым органам по созданию на розничных рынках, выставках-ярмарках дополнительных торговых мест для реализации продукции.
По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, создание дополнительных торговых мест станет подспорьем для тех граждан, у кого образовались излишки продукции со своего дачного участка, сада, огорода, и для тех, кто хочет поддержать семейный бюджет.
Проектом предусмотрено, что этой нормой будет пользоваться льготная категория граждан - те, кто ведет личное подсобное хозяйство или занимается садоводством, огородничеством и реализует продукцию только растительного производства.
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