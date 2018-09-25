Пожар в десятиэтажном доме в Саратове: один человек погиб
25 сентября 2018, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Саратове в десятиэтажном жилом доме случился пожар. В результате ЧП один человек погиб, шесть пострадали.
Жильцы утверждают, что перед возгоранием они слышали хлопок. Но в МЧС версию о взрыве газа отрицают. Причины пожара выясняют следователи.
Из здания было эвакуировано более 70 жильцов, сообщает ОТР.
Как пишет сайт Подмосковье сегодня, с начала учебного года в Московской области специалисты провели в образовательных учреждениях более трех с половиной тысяч уроков безопасности.
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