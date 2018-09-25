Пожар в десятиэтажном доме в Саратове: один человек погиб

В Саратове в десятиэтажном жилом доме случился пожар. В результате ЧП один человек погиб, шесть пострадали.

Жильцы утверждают, что перед возгоранием они слышали хлопок. Но в МЧС версию о взрыве газа отрицают. Причины пожара выясняют следователи.

Из здания было эвакуировано более 70 жильцов, сообщает ОТР.

Как пишет сайт Подмосковье сегодня, с начала учебного года в Московской области специалисты провели в образовательных учреждениях более трех с половиной тысяч уроков безопасности.