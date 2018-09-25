Эксперт рассказал, как побороть стресс

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова пояснила, как сохранить трудоспособность в течение всего рабочего дня, а также справиться со стрессом.

«Способ один – это перемена видов деятельности. Если это умственная работа, надо обязательно найти возможность пройтись пешком, подняться по лестнице на второй-третий этаж, а потом спуститься тоже без лифта», – объяснил эксперт.

Также важно находиться в правильном эмоциональном настрое. Скворцова полагает то, что «человек уже с утра должен создавать себе правильный фильтр, через который будет смотреть на мир и проблемы, которые день может ему подарить». Об этом сообщает Информационно - аналитический портал mir24.tv.