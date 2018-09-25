Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что все здания фонда являются офисными зданиями для служебного пользования. Все "дворцы" принадлежат Росимуществу, а ПФР их передали в оперативное управление.

Как рассказал Дроздов, проводится анализ, что в конкретном регионе эффективнее – арендовать, строить или покупать здание, отметил глава ПФР, передает РИА Новости.

Напомним, российский лидер Владимир Путин ранее сообщил во время телеобращения, что ПФР слишком размахнулись со своими апартаментами. Президент отметил, что людей раздражает такой размах, и он согласен с россиянами. Путин назвал общую стоимость зданий - 120 млрд рублей.