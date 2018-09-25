Беспрецедентное финансирование госпрограммы

В кубанском парламенте состоялось собрание фракции партии «Единая Россия». Его провел руководитель фракции, спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

Основной вопрос повестки дня – организация работы членов фракции по выполнению мероприятий госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Открывая обсуждение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани сделано немало по развитию дорожной сети. Свыше шести тысяч километров региональных дорог или 68 процентов соответствует нормативным стандартам. Улучшается дорожное сообщение между населенными пунктами, приводятся в надлежащее состояние проселочные дороги, небольшие улицы городов и станиц.

Однако, как заметил руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗСК, состояние многих дорог, особенно местного значения, далеко от идеального. Юрий Бурлачко уверен, нужно продолжать наращивать темпы дорожного строительства.

В этом году предусмотрена беспрецедентная цифра – 28,3 млрд рублей. На прошедшей 13 сессии увеличено финансирование программы еще на 350 миллионов.

- Главная задача – освоить эти средства и своевременно ввести в эксплуатацию все запланированные на этот год объекты дорожной сети, – подчеркнул председатель ЗСК.

Подробно о ходе выполнения госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» доложил председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи Владимир Чепель.

В ходе обсуждения было отмечено, что в целом выполнение мероприятий госпрограммы идет лучше, чем в прошлом году. Этому, по словам выступающего, способствовало своевременное распределение средств по большей части объектов, проведение торгов и определение подрядчиков работ. Большую роль, как прозвучало на собрании фракции, сыграл и усиленный контроль со стороны депутатского корпуса кубанского парламента. Это позволило освоить почти 14 млрд. рублей – половину годового объема программы.

По мнению докладчика, особое внимание необходимо будет уделить Краснодару. Нужно ускорить темпы завершения ремонта дороги по улице Тургенева и других магистралей краевой столицы, считает Юрий Бурлачко.

Председатель кубанского парламента поручил членам фракции взять на контроль ремонт дорог в своих избирательных округах и оказывать муниципалитетам помощь в выполнении намеченных на этот год мероприятий госпрограммы.

Далее об организации публичной деятельности и работе с обращениями граждан отчиталась член фракции, член комитета ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений Жанна Беловол. Она является депутатом по Дальнему одномандатному округу №15. В состав округа входят

территории Белоглинского, Новопокровского и Павловского районов. В 23 сельских поселениях проживает почти 140 тысяч человек.

За прошедший год в округе было проведено 70 встреч с населением, 20 приемов, на которых поступило от граждан 164 письменных обращения.

По словам депутата, положительное решение получило 86 вопросов.

Жанна Беловол, как депутат ЗСК и руководитель предприятия "Славпром", принимает участие в общественно-политической и экономической жизни Славянского района. Возглавляемое ею закрытое акционерное общество является социальным партнером Славянского сельскохозяйственного техникума и Кубанского государственного технологического университета. По каждому из рассмотренных вопросов собранием приняты соответствующие решения с рекомендациями профильным комитетам и депутатам-членам фракции.